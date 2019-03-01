شكرا لقرائتكم خبر عن مسح: ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير لكن بأقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة وفق مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجل قراءة دون التوقعات في فبراير/شباط.



وكشف المسح عن أن ثقة المستهلك سجلت 93.8 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة الأولية عن نفس الشهر التي سجلت 95.5 نقطة، فيما توقع محللون أن تسجل القراءة مستوى 95.6 نقطة.



وكان المؤشر قد سجل مستوى 91.2 نقطة نتيجة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر لخمسة وثلاثين يوماً انتهت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.