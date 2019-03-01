الان تتابع الليرة التركية تهبط متضررة من تراجع عملات الأسواق الناشئة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
هبطت الليرة التركية حوالي 1% أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، متضررة من مخاوف بشأن بيانات التضخم وقروض مصرفية رخيصة بالإضافة إلى تراجع أوسع لعملات الأسواق الناشئة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وسجلت الليرة 5.4010 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 من يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع 5.3385 عند الإغلاق يوم الخميس قبل أن تتعافى إلى 5.3750 بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش.
وشهدت العملة التركية، استقرارا نسبيًا في الأسابيع القليلة الماضية بعد تقلبات حادة في العام الماضي عندما خسرت حوالي 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية بفعل مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.
وأرجع مصرفيون، المبيعات في العملة التركية، اليوم، إلى تدهور المعنويات تجاه الأسواق الناشئة عموما.
وأشاروا أيضا إلى حزمة تحفيز بقيمة 25 مليار ليرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أُعلنت اليوم الجمعة، قالوا إنها يمكن تفسيرها على إشارة إلى أن السلطات تسعى الى تعزيز النمو قبل انتخابات محلية في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار.
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