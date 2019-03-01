الان تتابع أسعار النفط تزيد خسائرها مع هبوط عقود برنت والخام الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 31 دقيقة - 7:31 م, 1 مارس 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 ارتفعت خسائر أسعار النفط، بالتزامن مع هبوط عقود برنت والخام الأمريكي أكثر من دولار إلى 65 دولارا و56.12 دولار على الترتيب

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