شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح أولى جلسات مارس على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التداولات– اول جلسة في مارس/آذار – بعد تحقيق مكاسب شهرية قوية في فبراير/شباط، وتلقت دعماً اليوم بفعل استمرار التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة.



وأعلن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" أمس أن المزيد من التقدم يجري إحرازه في المفاوضات مع الصين مشيراً إلى انه يعكف على صياغة اتفاق تجاري ملزم لبكين بالتعاون مع الممثل التجاري "روبرت لايثايزر".



وصعد "داو جونز" بحلول الساعة 15:06 جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 171 نقطة) إلى 26083 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 7582 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2803 نقاط.



كان "داو جونز" قد حقق مكاسب شهرية في فبراير/شباط بنسبة 3.7%، كما سجل "ناسداك" مكاسب بنسبة 3.4%، في حين حقق "ستاندرد أند بورز" مكاسب بنسبة 3%.



وكشفت بيانات اليوم عن انخفاض إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال ديسمبر/كانون الأول، بينما تراجع الدخل الشخصي بنسبة 1%.