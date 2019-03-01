انخفاض الدخل الشخصي في أمريكا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

انخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في يناير كانون الثاني مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة، مما يشير إلى نمو معتدل في انفاق المستهلكين بعد أن سجل في ديسمبر/كانون الأول أكبر هبوط منذ 2009.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة أن الدخل الشخصي تراجع 0.1 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وبعد زيادة بلغت واحدا بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وزادت الأجور 0.3 بالمئة في يناير بعد أن قفزت 0.5 بالمئة في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3 بالمئة في يناير/كانون الثاني.

ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بانفاق المستهلكين من التقرير لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجلا بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما وانتهي في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.

وقالت إن انفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، هبط 0.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وذلك هو أكبر انخفاض منذ سبتمبر أيلول 2009 وجاء في أعقاب زيادة بلغت 0.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.