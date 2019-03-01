شكرا لقرائتكم خبر عن 430 مليارديرا يفقدون تصنيفهم فى قائمة معهد "هورون" لأغنياء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت ثروات أغنياء العالم بنحو تريليون دولار في 2018، وفقا لتقرير معهد "هورون" الذي يتخذ من الصين مقراً له، إذ يبدو أن العام الماضي كان "صعبا" بالنسبة للأثرياء.

وحسب التقرير المنوط بالترتيب السنوي للأثرياء في العالم الصادر هذا الأسبوع، انخفض عدد المليارديرات بمقدار 224 إلى 2470 فردًا، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي، ليفقد 430 شخصًا لقب الميلياردير.

على الجانب الآخر، دخل 201 شخص جديد إلى القائمة، فيما بلغ متوسط عمر الأفراد في القائمة 64 عامًا.

واحتفظ المدير التنفيذي لـ "أمازون" جيف بيزوس بالمركز الأول بين أثرياء العالم للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ صافي ثروته 147 مليار دولار - بزيادة قدرها 24 مليار دولار عن العام السابق.

وتلاه مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس والمستثمر الناجح والذي يدير شركة "بيركشاير هاثاواي" وارن بافيت.