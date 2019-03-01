شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نفط عمان يرتفع بقيمة 66 دولارا أمريكياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم اليوم الجمعة "65.66" دولار أمريكي. وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ "73" سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 59.36 دولار أمريكي للبرميل مرتفعاً بمقدار دولارين أمريكيين و 3 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي

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