كتبت- عايدة رضوان:
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة - الموافق الأول من مارس، تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين وفقًا للـ 5 معايير التي تم تحديدها وفقًا لقدرات الأفراد على الاستهلاك، حيث وجد أحد المواطنين إشارة على بون صرف مقررات شهر مارس الجاري، تنص على عدم استحقاقه للدعم نظرًا لأن استهلاك الكهرباء مرتفع، فيما لفت الإشارة -أيضًا- إلى أنه سيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا منذ أبريل المقبل.
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، 5 معايير، هي:"حذف من يزيد استهلاكهم للكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً، أو من...
كانت هذه تفاصيل خبر "البطاقة غير مستحقة".. التموين تبدأ اليوم حذف هذه الفئات (مستند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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