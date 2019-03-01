كتبت- عايدة رضوان:
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة - الموافق الأول من مارس الجاري، في تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم وفقًا للـ 5 معايير، التي تم تحديدهًا بناءً على قدرة الأفراد على الاستهلاك، وذلك من خلال الإشارة لمن تنطبق عليهم أحد المعايير على بون صرف السلع أو الخبز.
وفيما يلي يوضح "مصراوي" كل ما يخص معايير حذف غير مستحقي المرحلة الثانية وإمكانية وسُبل التظلم:
1 - ما هي معايير استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم؟
تم تحديد 9 محددات لاستبعاد غير المستحقين من الدعم على مرحلتين، نصت معايير المرحلة...
كانت هذه تفاصيل خبر "الحذف يبدأ اليوم".. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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