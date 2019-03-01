شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إنفاق المواطن الأمريكي للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الإنفاق الشخصي لشهر كانون الأول / ديسمبر منخفضا بمقدار 0.5% ، فى ثاني انخفاض شهري على التوالي ،أسوأ من متوسط توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.4% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض إنفاق المواطن الأمريكي للشهر الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.