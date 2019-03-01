شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح سوق الذهب تعاملاته اليوم الجمعة 1 مارس 2019 علي تراجع ملحوظ بأسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً فى مصر 643 جنيها للجرام. انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة تراجع أوقية الذهب بنسبة 0.33 % لتنزل الأوقية من 1322 دولار إلى 1309 دولار، وهو أكبر انخفاض للذهب منذ أن كسرت الأوقية نقطة المقاومة عند 1300 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 18 : 551 جنيها عيار 21 : 643 جنيها عيار 24 : 734 جنيه Advertisements الجنيه الذهب: 5144 جنيه السعر العالمى: 1309 دولار سعر الذهب اليوم فى مصر ضمن الخدمات الرئيسية المقدمة من ”الخليج 365” وتكون مصحوبة بتحليل أداء سوق الصاغة وحركة مبيعات الأعيرة المختلفة. سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر لكن بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين فقط فى الجرام، لكن مصنعية الذهب تشهد اختلافات كبيرة من شركة إلى أخرى ومن تاجر تجزئة إلى آخر.

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