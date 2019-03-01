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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس ثابت فوق الدعم الأولي– تحليل -1-3-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديم تداولات إيجابية بثباته فوق مستوى 2.9320 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام المحاولات الصاعدة, نتوقع باكتساب السعر لعزم إيجابي جديد استعداده لتحقيق أهداف جديدة باندفاعه أولا نحو 2.9850 ومن ثم ليحاول الضغط على مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 3.050 تقريبا.
نكرر التنويه إلى أن كسر السعر للدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيؤجل المحاولات الصاعدة وليضطر لبناء العديد من الموجات التصحيحية السلبية ليستهدف من خلالها مستوى 2.8800 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 2.8450.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9300 و 2.9850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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