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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو السلبية– تحليل - 1-3-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
أعلن سعر البلاتين ميوله لتشكيل تداولات سلبية جديدة بتقديمه لإغلاقات متكررة دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة حاليا عند 875.00, نتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد الهبوط بشكل مباشر نحو مستوى 825.00 وبتحرره من هذا العائق سيتمكن من تسجيل هدف سلبي إضافي بانجذابه نحو 775.00.
نعلن مجددا إلى أن اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل تداولات صاعدة قوية بتشكيله لنموذج القمتين المقلوب ليسهل بذلك مهمة تحقيقه لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 890.00 وصولا لمستوى 920.00 بتداولات الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 875.00 و 825.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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