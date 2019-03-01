شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستأنف الايجابية- تحليل - 1-3-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج باكتساب عزم إيجابي جديد نظرا لاقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تشكيله بتداولات يوم أمس لموجات صاعدة جديدة, ننصح بمراقبة تصرف السعر بعد تسجيله للهدف المستقر عند 148.72 نظرا لتشكيله لامتداد مقاومة القناة الصاعدة لحين تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

ففي حال اختراق السعر للمقاومة الحالية, فإن ذلك سيزيد من فرص تسجيله لأهداف جديدة قد تبدأ من 149.50, أما ثبات المقاومة سيزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة لينجذب من خلالها نحو 146.60 وصولا للدعم الأولي المتمركز حول 145.45.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 147.40 و 148.72

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد