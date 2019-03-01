شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل أهداف جديدة- تحليل - 1-3-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلص سعر الزوج بتداولات يوم أمس من سيطرة الميل الجانبي بتجاوزه للحاجز المستقر عند 126.20 لنلاحظ تسجيله لأهداف جديدة بوصوله نحو 127.15, ثبات المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق الصاعد لنتوقع استهدافه خلال الفترة القريبة لمستوى 128.05 وباستمرار الضغوط الإيجابية سينجح بالوصول لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 128.85.

وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يعزز ترجيحنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي قوي ليزيد بذلك من فرص الوصول نحو الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.50 و 128.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد