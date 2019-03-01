شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم بي تي جروب يعود للتذبذب السلبي- تحليل - 1-3-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة للضغوط السلبية لنلاحظ تسلله دون الدعم الأولي المستقر عند 221.00 معلنا بذلك استعداده لتشكيل تداولات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة. اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 يعزز التوقع الهابط بتقديمه لعزم سلبي إضافي وليدعونا ذلك لترجيح استهداف السعر أولا لمستوى 207.60 وصولا للدعم المحوري المتمركز عند 201.43. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 220.00 و 207.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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