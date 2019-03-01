شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط توفر حزمة برامج إدارية للعاملين بالجهاز الإدارى بالتعاون مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أن حزمة البرامج الإدارية المتخصصة تقدمها الوزارة بالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة، وذلك في اطار الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين الجانبين، تشمل عدة مجالات تتمثل فى التوجهات الاستراتيجية للحكومات لتطوير الخدمات، الاستراتيجيات واستشراف المستقبل، استراتيجية الحكومة فى الاتصال الحكومى، هذا بالإضافة إلى التدريب على تعزيز ثقافة الابتكار، والسعادة والايجابية فى العمل الحكومى، والتأثير والتواصل مع فرق العمل.

أضافت هالة السعيد، فى تصريحات لها اليوم الجمعة، أن المستهدفين من تلك البرامج هم العاملون فى مجال تطوير الخدمات وإعادة هندسة دورات العمل والإجراءات، وكذلك مجال التخطيط الاستراتيجى والاتصال السياسى والمجالس النيابية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط قامت خلال فبراير الجارى بمخاطبة جميع الوزارات لترشيح من يرونه مناسبا لتلك البرامج التدريبية.

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وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات كأحد محاور خطة الإصلاح الإدارى، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الهدف منه يأتى فى إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب للقيادة، موضحة أنه تم تقديم العديد من البرامج التدريبية والمنح الدراسية التى تخدم الهدف ذاته، مثل برنامج إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسلسكا، وكذلك برنامج وطنى 2030 للقيادات العليا وبرنامج تأهيل القيادات النسائية وغير ذلك من البرامج، مشيرة إلى مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والذى يهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال بين الشباب ويقدم مجموعة من البرامج والمنح التدريبية للشباب.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أطلقت مجموعة من البرامج الإدارية المتخصصة لكوادر الإدارة العليا والوسطى بالجهاز الإدارى للدولة كل فى مجال اختصاصه، وذلك فى إطار الاهتمام ببناء وتنمية القدرات وتنفيذا لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وكفاءة العاملين به.