شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة الاستثمار تبحث زيادة دعم المؤسسة الإسلامية لمشروعات القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

وبحث الجانبان، زيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص من خلال الشراكة الاستثمارية فى عدة مشروعات تساهم فى تحسين حياة المواطنين، ودعم مصر للمرحلة الثانية لبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، والذى استفادت مصر من المرحلة الأولى بمشاريع مختلفة فاقت قيمتها 4 ملايين دولار، وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية والذى يتوافق مع استراتيجية مصر فى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية، حيث أن الشركات المصرية هى من أكبر المستفيدين من البرنامج من خلال مشاركة 15 شركة مصرية فى منتدى المصدرين والمستوردين.

وأكدت الوزيرة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية.

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وأشادت الوزيرة، بدور المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة فى توفير سلع أساسية لحوالى 67 مليون مواطن من خلال الاتفاقية الموقعة العام الماضى بقيمة 3 مليارات دولار.

وأكد المهندس هانى سنبل، أهمية الدور الذى تلعبه الحكومة لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال فى التنمية فى مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.

وأوضح أن إجمالى ما قدمته المؤسسة لمصر حتى فبراير 2019 وصل إلى 8 مليارات دولار، استفاد منهم القطاعين العام والخاص وساهموا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.