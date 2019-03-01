شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 5 أشهر بعد تعليقات إيجابية عن محادثات التجارة الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لأعلى مستوى فى خمسة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات مرتفعة بعد تعليقات جديدة إيجابية عن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر تعاملات الخميس مرتفعا بنسبة 0.1% بعد جلسة متقلبة.

وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 3.9% على مدار جلسات شهر شباط/فبراير ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، وسط حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية حيال قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

ارتفع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى حوالي خمسة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، بعد تعليقات جديدة إيجابية عن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

قال مدير المجلس الاقتصادي القوي الأمريكي " لاري كودلو" لتليفزيون سي إن بي سي إن المحادثات التجارية بين اكبر اقتصادين فى العالم تسير بشكل جيد ، مع إحراز تقدم " رائع" خلال جولة محادثات الأسبوع الماضي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.7% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.05% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5%.