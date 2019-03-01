شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، لتوشك الأسعار على تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.5% حتى الساعة 08:32 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,307.77$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,313.97$،وسجلت أعلى مستوي 1,315.22$ ، وأدنى مستوي 1,307.15$ الأدنى منذ 14 شباط/فبراير.

فقدت أسعار الذهب يوم الخميس نسبة 0.45% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.6% على مدار شباط/فبراير المنصرم ، لتتكبد أول خسارة شهرية خلال الخمسة أشهر الأخيرة ، تحت ضغط تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ،وتحسن مستويات العملة الأمريكية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط حاليا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي استمرار تحسن مستويات الدولار الأمريكي ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي ، والتي عززت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

وفى ظل ضغط الدولار الأمريكي فقدت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الحالي حتى الآن نسبة 1.5% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 4.11 طن متري لينزل الإجمالي إلى 784.22 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.