شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع هامشيا وسط تعاملات محدودة تسيطر على السوق الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع والذي توقف مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا وسط تعاملات محدودة تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي ، فى انتظار تطورات جديدة تساعد فى زيادة الزخم وتذبذب الأسعار.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:20بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول3,803$ بارتفاع قدره 12$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,791$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,807$ ، وأدنى سعر عند 3,789$.

انخفض "البتكوين" يوم الخميس هامشيا بحوالي 0.15% ، لتتوقف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 3,658$ ،والتي بدأت فى اليوم السابق.

على مدار شهر شباط/فبراير المنقضي ، حققت أكبر عملة رقمية بالعالم "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 11% ، فى أول مكسب شهري منذ تموز/يوليو 2018 ، بفضل الأجواء الإيجابية التي سيطرت على السوق الرقمية خلال الشهر.

حسنت تلك الأجواء الإيجابية من مستويات الطلب الاستثماري وجذبت قدرا من السيولة الجديدة ،ورفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بحوالي 17 مليار$ من 114 مليار$ إلى 131مليار$.

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صبت معظم الأخبار الواردة خلال الشهر المنقضي فى صالح تعزيز القواعد الأساسية فى سوق التشفير ، وأن يكون السوق أكثر تنظيما ومراقبة عن ذي قبل ، بالإضافة إلى التقدم المستمر فى تبني بعض عملات التشفير فى نظام المدفوعات والتحويلات العالمية.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأقل من 500 مليون$ إلى إجمالي نحو 130.5 مليار$ ، مع ارتفاع طفيف فى معظم أسعار العملات الرقمية الكبري.

وعلى مدار الثلاثة أيام الأخيرة عادت التعاملات المحدودة لتسيطر على السوق الرقمية ، فى انتظار تطورات جديدة تساعد فى زيادة الزخم وتذبذب الأسعار.

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مؤسسة سنغافورة للاستثمار الحكومي GIC كانت واحدة من المستثمرين الذين ساعدوا فى جمع 300 مليون$ لمحفظة التشفير الرئيسية فى Coinbase فى 2018،والتي تعتبر أكبر منصة تبادل عملات رقمية فى الولايات المتحدة.

نشرت صحفية نيويورك تايمز يوم الخميس مقالا تزعم فيه أن شركة فيسبوك عملاق مواقع التواصل الاجتماعي تخطط لمبادرة تشفير عالية السرية تهدف إلى دمج تطبيقاتها الثلاثة المملوكة لها بالكامل بما فى ذلك فيسبوك ، واتساب ، إنستغرام.