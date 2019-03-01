الان تتابع روسيا: من السابق لأوانه الحديث عن تمديد إتفاق النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط سيتم تمديده.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ مصدر مطلع على بيانات وزارة الطاقة الروسية رويترز اليوم الجمعة بأن متوسط إنتاج البلاد النفطي بلغ نحو 11.34 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.
ويقل هذا المستوى بمقدار 75 ألف برميل عن المسجل في أكتوبر تشرين الأول، والذي يُستخدم كمستوى استرشادي في الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط. ولم ترد وزارة الطاقة على طلب للتعليق.
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