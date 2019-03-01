الان تتابع الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أسبوعين، اليوم، مع تعويض الدولار لخسائره، بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر تلقى دعما من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1312.67 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى أدنى

مستوياته منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، عند 1311.61 دولار للأوقية، في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1314.30 دولار للأوقية.

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وأظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية أن أداء أفضل من التوقعات في الربع الأخير دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع

2.9 % لعام 2018، مقتربا من النمو السنوي المستهدف البالغ 3%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2% إلى 1546.70 دولار للأوقية، بعدما تراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع عندما بلغ 1565.09 دولار للأوقية.

كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 870.87 دولار للأوقية، لكن جرى تداوله دون أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، والذي بلغ 876

دولارا في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.1 % في التعاملات الفورية إلى 15.58 دولار للأوقية.