شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو ترقبا لبيانات التضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال شباط/فبراير ، والتي قد تقلص من الضغط الركودي على صانعي السياسة النقدية فى أوروبا.

ويتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1370$ من سعر الافتتاح 1.1369$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1375$ ،وأدنى سعر 1.1361$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.1419$ ،لكن بيانات أفضل من التوقعات عن نمو الاقتصاد الأمريكي أفقدت العملة الأوروبية مكاسبها.

وعلى مدار شهر شباط/فبراير المنصرم ، خسرت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حوالي 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، مع توالي البيانات الضعيفة فى أوروبا ، والتي زادت من مؤشرات التراجع الحاد فى نمو الاقتصاد الأوروبي.

وبعدما خفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو خلال عامين، وأبدي البنك المركزي قلقا متصاعدا تجاه تراجع النمو الاقتصادي،تقلصت احتمالات تشديد السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام ، على أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة لفترة أطول.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من أوروبا عن مستويات التضخم الرئيسية خلال شباط/فبراير ، والمتوقع لها أن تقلص الضغط الركودي على صانعي السياسة النقدية فى المركزي الأوروبي.

تصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير المتوقع ارتفاع بنسبة 1.5% من ارتفاع 1.4% فى كانون الثاني / يناير ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع نفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.1%.