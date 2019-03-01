شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل – 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم في آخر جلساته لأدنى سعر له عند 310.81 ، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، والتي بلغت نسبتها 1.63% بما يعادل 5.14 نقطة ، ليتخطى السهم بهذا الارتفاع مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، وليهاجم سقف تلك القناة السعريه التصحيحية الهابطة التي تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 324.24 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 352.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد