شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.22% بما يعادل 0.37 نقطة ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 31.81 ، ليستهدف مستوى الدعم 29.42 استعداداً لكسره . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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