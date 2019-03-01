شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين ضمن مسار جانبي – تحليل - 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الداش كوين ضمن مسار جانبي موضح بالصورة، والذي نعتقد بأن يشكّل نموذج مستطيل سلبي ننتظر أن يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير.
وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 85.20 والثبات فوقه، بانتظار زيارة مستوى 74.12 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 85.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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