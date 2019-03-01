شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ضمن نموذج سلبي – تحليل - 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الإيثريوم الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي هابط موضح بالصورة، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر دعمه الذي يتواجد عند 137.24 للحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 116.50.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 154.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 120.00 والمقاومة 154.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط