شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين في مسار ضيق – تحليل - 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر البتكوين، والذي يستمر بالتذبذب حول خط الاتجاه اللحظي الصاعد، لكن بما أن السعر دون 3920.00، فإن الضغط السلبي سيبقى قائماً للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 3110.00 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3500.00 والمقاومة 3920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط