شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكمل النموذج السلبي – تحليل - 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9990 ليكمل نموذج الرأس والكتفين المشار له في تقاريرنا الأخيرة، حيث انخفض السعر ليقترب من هدفنا السلبي الرئيسي المنتظر عند 0.9900، ويعود لإعادة اختبار خط الرقبة المكسور الآن.

وبالتالي، فإن الاتجاه الهابط سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9990 ثم 1.0025 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط