شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات هذا الشهر وأخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي عقب تحقيقه الشهر الماضي لأول مكاسب شهرية في ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.28% إلى مستويات 111.70 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.39 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 111.77، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 111.33.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أظهر ارتفاعاً إلى 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 2.4%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم وأظهر القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي والتوقعات عند 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والتي أوضحت استقراراً عند 1.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند 1.0%، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والمستثنى منها الطعام الطازج والطاقة استقرار النمو عند 0.7% متوافقة مع التوقعات.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أوضحت تسارع النمو إلى 5.7% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثالث الماضي والتوقعات عند 4.5%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 48.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 48.5، ومقابل اتساع 50.3 في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات على المدى الطويل" في حفل عشاء لجنة موازنة المواطنين في نيويورك، وجاء ذلك قبل ساعات من الكشف عن البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن صدور قراءة الإنفاق والدخل الشخصي لشهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

كما يترقب المستثمرين لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.7 مقابل 54.9 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 55.6 مقابل 56.6 في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساع إلى 51.6 مقابل انكماش عند 49.6.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 95.8 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير عند 95.5 ومقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام.