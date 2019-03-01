شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها لجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الخامس من شباط/فبراير الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو المقبل 0.09% لتتداول حالياً عند 15.62$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.63$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.24 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 96.22.

هذا وقد تابعنا خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات على المدى الطويل" في حفل عشاء لجنة موازنة المواطنين في نيويورك، وجاء ذلك قبل ساعات من الكشف عن البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن صدور قراءة الإنفاق والدخل الشخصي لشهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضي.

كما يترقب المستثمرين لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 53.7 مقابل 54.9 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 55.6 مقابل 56.6 في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساع إلى 51.6 مقابل انكماش عند 49.6.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 95.8 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير عند 95.5 ومقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام، بخلاف ذلك، لا تزال أنظار المستثمرين تتوجه إلى تطورات ملف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو نوه أمس الخميس لشبكة سي-إن-بي-سي أن بلاده والصين يحققان تقدم "رائع" في مفاوضاتهم، معرباً "أعتقد أننا نتجه نحو صفقة تاريخية رائعة"، وفي نفس السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أيضا للشبكة ذاته في مقابلة منفصلة بالأمس "لقد حققنا الكثير من التقدم"، مضيفاً أن الصفقة "لم تتم بعد".

ويأتي ذلك على أعتاب اللقاء المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الشهر الجاري في واشنطون، وفي أعقاب أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر أمام مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي عن كون الصين بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد شراء المزيد من السلع الأمريكية لكي يتم إبرام اتفاق تجاري.