الان تتابع أسعار النفط تسجل ارتفاعًا طفيفًا في آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

سجلت أسعار النفط في آسيا الجمعة ارتفاعا طفيفا مدفوعة بانخفاض احتياطات الخام الأميركية وأرقام اقتصادية أميركية أفضل مما كان متوقعا.

وحوالى الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم ابريل 20 سنتا ليبلغ سعره 57,42 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أيار/مايو فقد ارتفع 28 سنتا وبلغ 66,59 دولارا.

وكانت أسعار النفط أغلقت الخميس على تضارب وسط تساؤلات عن حجم الطلب. فقد تراجع سعر برميل برنت 36 سنتا في سوق لندن، بينما ارتفع سعر برميل النفط الخفيف 28 سنتا في نيويورك.

وأعلنت الحكومة الأميركية الخميس أن الاحتياطي الأميركي من النفط انخفض بمقدار 8,6 ملايين برميل، بينما كان المحللون يتوقعون زيادة في الاحيتاطي، خصوصا بسبب تراجع الواردات إلى أدنى مستوى لها منذ 1996.

ويشكل ذلك مؤشرا على تراجع الطلب العالمي خصوصا بسبب قرارات خفض الإنتاج التي اتخذتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها لدعم الأسعار بعد أشهر من التدهور.

وتأثر النفط الخفيف أيضا بالأرقام المتعلقة بنمو اقتصاد الولايات المتحدة الذي بلغت نسبته 2,8 بالمئة في 2018، وهو أعلى معدل منذ 2015.

وارتفع سعر النفط الخفيف لسبب آخر هو التعليقات التي تنم عن تفاؤل لمستشار اقتصادي للبيت الأبيض حول التقدم في المفاوضات التجارية الأميركية الصينية.

ورأى ألفونسو إيسبارزا المحلل في مجموعة “أواندا” أن العوامل التي تدفع الأسعار إلى الإرتفاع ظرفية وليست دائمة، بسبب الآفاق الاقتصادية غير الواضحة التي ستؤثر على الطلب.

وقال إن “تقلبات العرض ستواصل تحفيز الأسعار، لكن ما إن تؤخذ في الاعتبار، حتى تبدأ الأسعار في الانخفاض لأن لا شيء يدل على أن الطلب العالمي سيرتفع”.