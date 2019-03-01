شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وإصلاح 157 سفينة وقطعة بحرية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نحو توفير خدمات صيانة وإصلاح للسفن، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجمعات إصلاح السفن، بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم لرفع أدائها وكفاءتها وإنتاجيتها. ويُعد توفير خدمات صيانة وإصلاح السفن من أبرز خدمات الدعم والمساندة لتقديم الخدمات البحرية، ويقوم كل من: مجمع الملك فهد لإصلاح السفن في ميناء جدة الإسلامي، ومجمع الملك فهد لإصلاح السفن في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام اللذين أجِرا للقطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة لإصلاح السفن وصيانتها بمختلف أنواعها، وتفعيلا لتوجه المملكة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع وبرامج التنمية.
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