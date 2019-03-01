700 خبير من 45 دولة يؤكدون أهمية الابتكار في قطاع التأمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شارك مركز دبي المالي العالمي، في استضافة الدورة الثالثة من مؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي أقيم خلال الفترة 27-28 فبراير 2019. وانعقد هذا المؤتمر على مدار يومين بالشراكة مع مجلة «غلوبال ري إنشوارنس» وجمعية مركز دبي المالي العالمي للتأمين، واستقطب أكثر من 700 مشارك من خبراء القطاع العالميين من 45 دولة لمناقشة الفرص الكامنة في قطاعي التأمين وإعادة التأمين المتناميين.

كما تطرق المشاركون في المؤتمر إلى التحديات الحاسمة التي تواجهها الصناعة اليوم، بما في ذلك تأثير مبادرة «الحزام والطريق»، التي تتبنّاها الصين، وآفاق الفرص أمام مراكز إعادة التأمين إلى جانب الأهمية المتزايدة لاعتماد التكنولوجيا في الخارطة العالمية لصناعة إعادة التأمين.

وفي الوقت الذي تمضي فيها صناعات التأمين وإعادة التأمين قدماً نحو التأقلم مع التغيرات الطارئة والانفتاح على اعتماد حلول تكنولوجيا التأمين، أظهر استبيان حديث، أجرته مجلة «غلوبال ري إنشوارنس» بمشاركة 50 خبيراً مخضرماً من قادة صناعة إعادة التأمين بهدف تحديد أبرز العوامل الرئيسية التي تقف وراء نجاح مراكز إعادة التأمين، أن الأطر التنظيمية الداعمة وسهولة ممارسات الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا إلى جانب القدرة على إنجاز الأعمال العابرة للحدود جميعها عوامل في غاية الأهمية والتي من شأنها أن تعزز ازدهار ونمو مراكز إعادة التأمين في دبي ولندن وسنغافورة. وأكد الاستبيان كذلك أن مدينتي دبي ولندن قد أظهرتا خلال العام الماضي مستويات متقدمة في الابتكار والقدرة على المرونة والتأقلم.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ثمّة حاجة متزايدة تدفع قطاع إعادة التأمين العالمي نحو تبنّي الابتكار والتكنولوجيا والتحوّل الرقمي. واستجابةً لذلك، استثمر مركز دبي المالي العالمي بقوّة في تأمين بيئة عمل تعاونية تتمتع بكافة الإمكانات والمقومات، بما فيها اعتماد القوانين والآليات التنظيمية الداعمة إلى جانب توفير الدعم اللازم للشركات الناشئة في مرحلتها المبكرة من النمو من خلال تدشين برامج مسرعات على مدار العامين الماضيين.