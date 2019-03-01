منصور بن محمد يزور منصة دبي البحرية في معرض القوارب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منصة النادي في الدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب 2019 الذي يقام هذا العام في قناة دبي المائية بمشاركة أكثر من 800 مؤسسة تقدم أحدث إنتاجها في مجالات الصناعة والملاحة البحرية ووسائل الترفيه والرياضة المائية.
واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركة النادي في الدورة الحالية للمعرض والتي تتضمن فعاليات رياضية بحرية بالتزامن مع الحدث في تنظيم مسابقة دبي لصيد الأسماك وبطولة الإمارات للدراجات المائية.
كما تعرف سموه على الفعاليات التي تعرض في منصة النادي التي تقع في قلب المرفأ المائي في قناة دبي المائية من هزيم محمد القمزي مدير السباقات في النادي والذي شرح لسمو رئيس النادي أيضاً فعاليات الموسم الرياضي البحري 2018-2019 والتي تشمل سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية وقوارب التجديف المحلية والقوارب الخشبية السريعة والدراجات المائية والكايت سيرف والقوارب الشراعية الحديثة
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