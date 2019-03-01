وفد الرابطة الدولية لمدن الملاهي يزور عالم فيراري أبوظبي و«وارنر براذرز»

استضافت مدينتا عالم «فيراري أبوظبي» وعالم «وارنر براذرز أبوظبي» الترفيهيتان وفداً ضم 200 خبير متخصص في قطاع الترفيه من الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي وذلك كجزء من «مؤتمر الرابطة للقيادة» الذي أقيم في الفترة من 26 حتى 28 فبراير 2019، حيث جاءت هذه الزيارة في إطار حرص الرابطة على التعرف أكثر على التجارب الترفيهية التي تقدمها المدن الترفيهية وتعزيز سبل التعاون المشترك التي تجمع مختلف الأطراف.

وقال مارك زلمان، نائب رئيس المدن الترفيهية في شركة «فرح إكسبيرينسز»: «سعداء بهذه الزيارة المميزة لوفد الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي التي أتاحت الفرصة أمام أعضاء الوفد للتعرف على ما تقدمه مدننا الترفيهية الفريدة. ونحرص دائماً إلى رفد جهود دائرة السياحة والثقافة الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة ترفيهية رائدة للسفر والسياحة».