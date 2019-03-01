«سانوفي» تفتتح مركز خدمات لوجستية في «دبي الجنوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سانوفي» العالمية للأدوية امس افتتاح مركز لوجستي لها في الشرق الأوسط بالمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وذلك بحضور الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويعدّ مركز «سانوفي» الجديد للخدمات اللوجستية والتوزيع من أكبر المراكز من نوعها في قطاع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة 2740 قدماً مربعة، ليكون بذلك المقر اللوجستي الإقليمي الجديد للشركة، ويسهم في توفير أكثر من 22 مليون عبوة سنوياً من الأدوية لعلاج عدد من الأمراض والحالات الصحية للمرضى في 6 بلدان، تشمل الإمارات والكويت والبحرين والأردن والعراق.

وأشاد الدكتور أمين الأميري بجهود «سانوفي» وتوسعاتها، وقال: تحظى سلاسل التوريد الفعالة بأولوية هامة في الإمارات، باعتبارها تشكل أساساً لضمان الجودة والمنتجات الصحية. ومن جانبنا، فإننا نثني على جهود «سانوفي» الدؤوبة في هذا المجال.

وقال جان بول شوير، الرئيس الإقليمي والمدير العام ل«سانوفي الخليج»: مكّن هذا الانتقال إلى منشأة جديدة شركة «سانوفي» من زيادة قدرتها التخزينية بنسبة 68%.