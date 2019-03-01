سهيل المزروعي شخصية العام الدولية لدبلوماسية النفط في 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: ”الخليج 365”

تسلم المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، جائزة «شخصية العام 2018 الدولية لدبلوماسية النفط» وذلك ضمن فعاليات أسبوع البترول الدولي السنوي الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني في لندن.

وأعرب المزروعي عن اعتزازه بتسلم هذه الجائزة العالمية التي يمنحها معهد الطاقة الملكي البريطانية ويتم تقديمها ضمن نشاطات أسبوع البترول الدولي، وجاء ترشيح المزروعي من قبل مؤسسة جلف إنتليجنس باعتبارها الشريك المعرفي لمعهد الطاقة البريطاني في منطقة الشرق الأوسط، وتم دعم الترشيح والتصديق عليه من قبل المجلس التنفيذي لمعهد الطاقة.

وأثنت لويز كندهام الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة البريطاني والحائزة على تقدير ملكي لجهودها على اختيار المزروعي للفوز بالجائزة، وأشارت للمزروعي كرئيس لمؤتمر منظمة أوبك: فقد أظهرتَ طوال عام 2018 رؤية مثالية يحتذى بها وقيادة بارعة نجحت من خلالها في تسيير وتوجيه والاستمرار بتنفيذ الاتفاق التاريخي بين 80 دولة من أعضاء منظمة أوبك.

ولعب المزروعي دوراً قيادياً بين مجموعة الدول ذات الثروات النفطية الواسعة من أجل توجيه دول منطقة الشرق الأوسط بعيداً عن سياسات دعم المنتجات النفطية ومن أجل التصدي لأنماط الاستهلاك غير المُستدامة وذلك لضمان اتساق دولة الإمارات وغيرها من الدول بالمنطقة مع الجهود الدولية في التغلب على التحديات التي تفرضها التغييرات المناخية.

وقال شون إيفرز الشريك التنفيذي لمؤسسة جلف إنتليجنس، لقد ساهمت الجهود التي قام بها وزير الطاقة والصناعة الإماراتي باعتباره رئيسا لأوبك مساهمة عظيمة في تصحيح أسعار النفط خلال عام 2018.