«غرفة دبي» تكرم أعضاءها المتميزين في الأداء التصديري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ضمن مبادرتها «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية»، كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي الشركات الفائزة بالمبادرة، والتي تفوقت بأدائها التصديري في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي (سبتمبر- ديسمبر 2018)، وذلك في حفلٍ أقيم مؤخراً في مقر الغرفة.

وحصلت شركة «كوبيان الخليج Kobian Gulf» على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات لشهر سبتمبر/ أيلول، وشركة «إي تي جي أغرو الصناعية ETG Agro Industries» على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، وشركة «فرزانة للتجارة Farzana Trading» على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وشركة «ستارلنك StarLink FZCO» على جائزة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة لشهر ديسمبر/ كانون الأول.

وهنأ ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الشركات الفائزة، وقدم شهادات التكريم والدروع التذكارية للشركات الفائزة، متمنياً لها المزيد من التميز والتألق في نشاطاتها التصديرية المتنوعة.

وأكد على أهمية هذه المبادرة؛ لكونها تحفز وتشجع شركات دبي على تطوير أدائها، والاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة وغرفة دبي لتوسيع نشاطها في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن الشركات الفائزة أظهرت أداءً استثنائياً، وهي تشكل مثالاً يحتذى لكافة شركات القطاع الخاص في الإمارة.

وأضاف الغرير أن مبادرة «أفضل شركةٍ صغيرةٍ ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية» تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي، مؤكداً أن الغرفة تحرص باستمرار على توفير الدعم الكامل لمجتمع الأعمال؛ ليلعب دوره المهم في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي.

وتم اختيار الشركات الفائزة في المبادرة بناءً على قاعدة بيانات شهادات المنشأ في «غرفة دبي»، حيث يكون الاختيار كل شهر، ويكون مبنياً على معيارٍ مختلفٍ عن الآخر، مثل عدد وجهات التصدير، أو أعلى قيمة صادرات للشهر، أو أعلى عدد شهادات منشأ تقدمت للحصول عليها.

وأبدى مديرو الشركات الفائزة سعادتهم بالتكريم والتقدير الذي نالوه من قبل الغرفة، معتبرين أن التكريم يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم، وعاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الأعمال، ضمن إطارٍ يحقق الفائدة والسمعة العالية للشركات، ويسهم في دعم مسيرة نمو الاقتصاد في دبي.