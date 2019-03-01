شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بجنوب الوادى للبترول: إنتاجنا 2.1 مليون برميل زيت خام من الصحراء الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، أن حجم إنتاج الزيت الخام خلال 2018، بلغ 2.1 مليون برميل يوميا من الصحراء الشرقية.

وأوضح المصدر لـ ”الخليج 365”، أن إنتاج الزيت كان من أربع مناطق، اتفاقيات الالتزام الموقعة مع جنوب الوادى ممثلة فى 4 شركات وهم كوم أمبو وبتروملاحة وشمال رأس العش ورحمه للبترول بالصحراء الغربية.

وأشار إلى أن حجم انتاج كوم أمبو بلغ 70 ألف برميل ،بمتوسط انتاج يومى 193 برميل زيت ،ومن الخطط خلال العام المالى الحالى أرتفاع حجم الانتاج اليومى إلى 325 برميل يوميا.

وأضاف المصدر أن بتروملاحة أنتجت 168ألف برميل، ومن المخطط بمتوسط إنتاج يومى 462 برميل يوميا، ومن المخطط زيادة الإنتاج لـ 550 برميل يوميا خلال العام المالى الحالى.