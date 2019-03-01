شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بفعل مخاوف بشأن أرباح الشركات والتجارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت المؤشرات الرئيسية فى بورصة وول ستريت اليوم الخميس مع تجاذب السوق بين بيانات أفضل من المتوقع لنمو الناتج المحلى الاجمالى فى الولايات المتحدة، ومخاوف بشأن أرباح الشركات والعلاقات التجارية بين أمريكا والصين.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول منخفضا 68.89 نقطة، أو 0.27%، إلى 25916.27 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 7.89 نقطة، أو 0.28% ليغلق عند 2784.49 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 21.98 نقطة، أو 0.29%، إلى 7532.53 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بفعل مخاوف بشأن أرباح الشركات والتجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.