شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تعلق تلقي طلبيات سياراتها الكهربائية انتظاراً لبيان من "ماسك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم علقت "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية كافة الطلبيات التي سجلها عملاء على موقعها الإلكتروني ووجهتهم إلى صفحة تثير الغموض.



وكشفت الشركة أن هذه تأتي بمثابة تشويق للعملاء في انتظار البيان التي سيصدره المدير التنفيذي "إيلون ماسك" في وقت لاحق اليوم.



وحاول مستخدمو الموقع فتح أي صفحة تتعلق بالطلبيات أو التعرف على أسعار وكيفية شراء السيارات الكهرباءية من موديلات "تسلا" المختلفة، ولكن ظهر أمامهم عبارة "اقترب الانتظار من نهايته..أشياء عظيمة ستنطلق بعد قليل".



ويتوقع مستثمرون وعملاء إمكانية إعلان "تسلا" عن تحديثات بشأن عدة موديلات أبرزها السيارات من "موديل 3" التي يبدأ سعرها من 35 الف دولار وربما النسخة الأحدث التي ألمح إليها "ماسك" سابقا "موديل واي".



ومن الجدير بالذكر أن "تسلا" تعرضت لعواصف من الانتقادات من جانب العملاء والمستثمرين بسبب تأجيل تسليم السيارات التي تقدم الزبائن بطلبيات لشرائها.



وعلاوةً على ذلك، لا يزال الجدل سائداً بشأن استخدام المدير التنفيذي "ماسك" لموقع "تويتر" لنشر تغريدات مثيرة للجدل والغموض في بعض الأحيان لعل أبرزها ما نشره العام الماضي بشأن دراسته تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة حال بلوغ سعر السهم 420 دولاراً.



وتسببت هذه التغريدة في مقاضاة "ماسك" من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية وتوصل الطرفان إلى تسوية لاحقاً بتخليه عن منصب رئيس مجلس الإدارة والاحتفاظ بمنصبه الحالي فقط.