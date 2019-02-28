شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 13 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة انخفاض 1.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 13 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 435.6 مليار جنيه إلى 426.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 279.2 مليار جنيه إلى 274.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 714.8 مليار جنيه إلى 701.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%.