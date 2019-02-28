شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية قوية لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1312.80 ويستقر عنده، بانتظار مزيد من الانخفاض بعد كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1302.00 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستويات 1324.50 و1329.70.

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