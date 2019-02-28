إنتاج النفط الأمريكي يهبط للمرة الأولى في ديسمبر منذ مايو

الخليج 365-متابعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، اليوم، الخميس إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع في ديسمبر إلى 11.85 مليون

برميل يوميا، مسجلا أول انخفاض منذ مايو أيار.

وهبط الانتاج 56 ألف برميل يوميا من مستوى قياسي بلغ 11.91

مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إجمالي انتاج

الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة واصل الصعود للشهر الحادي عشر

على التوالي ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 98.0 مليار قدم

مكعبة يوميا في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من المستوى القياسي

السابق البالغ 97.9 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن تلك كانت أصغر زيادة شهرية في انتاج الغاز منذ يناير