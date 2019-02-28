عاجل .. أمريكا والسعودية و بريطانيا يدعون إلى “إئتلاف عالمي” لدعم الأردن

الخليج 365-متابعات

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم، الخميس إنه لا يوجد أي التباس بشأن دعم الولايات المتحدة لحلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط مثل الأردن،

بينما تعهد وزير المالية السعودي أيضا بتقديم المزيد من الدعم.

وأبلغ منوتشين حلقة نقاشية في مؤتمر للاستثمار بلندن “لا أعتقد

أنه يوجد أي التباس بشأن الدعم الأمريكي”.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستواصل تقديم

المساعدة والدعم المالي للأردن بما في ذلك من خلال مشروعها العملاق

(نيوم) البالغ قيمته 500 مليار دولار والذي يمتد عبر حدود السعودية

إلى الأردن ومصر.

وفي يونيو حزيران الماضي، تعهدت السعودية والكويت ودولة

الإمارات العربية بحزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم اقتصاد

الأردن الذي يواجه صعوبات.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستضيف

حكومتها المؤتمر الاستثماري، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تشكيل

“إئتلاف عالمي لمساندة الأردن”.