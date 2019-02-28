أمريكا تعرض خمسة ملايين برميل نفط من احتياطي الطوارئ للبيع

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تعرض ما يصل إلى خمسة ملايين برميل من النفط الخام الخالي من الكبريت من احتياطي البلاد للطواريء في عملية بيع بموجب قوانين سابقة، لجمع أموال لتحديث مستودعات التخزين.

وتلزم قوانين أقرها الكونجرس في الأعوام السابقة الوزارة، بإجراء مبيعات واستخدام إيراداتها للصرف على تحسينات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المحتفظ به في خزانات في باطن الأرض على ساحل

تكساس ولويزيانا.