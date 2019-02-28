الان تتابع أمريكا تعرض خمسة ملايين برميل نفط من احتياطي الطوارئ للبيع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تعرض ما يصل إلى خمسة ملايين برميل من النفط الخام الخالي من الكبريت من احتياطي البلاد للطواريء في عملية بيع بموجب قوانين سابقة، لجمع أموال لتحديث مستودعات التخزين.
وتلزم قوانين أقرها الكونجرس في الأعوام السابقة الوزارة، بإجراء مبيعات واستخدام إيراداتها للصرف على تحسينات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المحتفظ به في خزانات في باطن الأرض على ساحل
تكساس ولويزيانا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعرض خمسة ملايين برميل نفط من احتياطي الطوارئ للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.