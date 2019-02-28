شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يتراجع بفعل عدم اليقين بشأن النزاع التجاري بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال تعاملات اليوم مع تجدد عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب تصريحات متضاربة أطلقها مسؤولون في الإدارة الأمريكية.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الأسبوع على إحراز تقدم ملموس في المحادثات التجارية مع الصين مشيراً إلى قرب الاتفاق بين البلدين.



وفي شهادته أمام مجلس النواب، صرح الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" بأن "ترامب" يحاول طمأنة الأسواق بشأن المحادثات مع الصين، ولكن لا تزال هناك الكثير من الجهود يجب بذلها قبل الحديث عن التوصل إلى اتفاق.



وعلق مدير المجلس الاستشاري الاقتصادي "لاري كودلو" على ذلك قائلاً إنه لا توجد خلافات بين "ترامب" و"لايثايزر" وأن ثمة اتفاق تجاري تاريخي بين واشنطن وبكين يلوح في الأفق.



وخلال تعاملات اليوم، انخفض الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي في تمام الساعة 15:58 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7113، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.7166 وأقل سعر عند 0.7101.