شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في بداية التداولات في أعقاب بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تعاملات اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة فضلاص عن تصريحات متناقضة أطلقها مسؤولون في الولايات المتحدة بشأن المفاوضات مع الصين.



وأكد "ترامب" إحراز تقدم في المفاوضات مع الصين مشيراً إلى اقتراب إدارته من إبرام اتفاق تجاري شامل مع بكين.



ورغم ذلك، أفاد الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي بأنه لا تزال توجد خلافات عميقة يلزم معالجتها خلال المحادثات مع الصين.



وكشفت بيانات حكومية أن القراءة الأولية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نمواً بنسبة 2.6% خلال الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بنمو بنسبة 3.4% في الربع الثالث، لكنها أعلى من توقعات أشارت إلى نمو بنسبة 1.9%.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:17 جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 25968 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 7529 نقطة، فيما انخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) غلى 2788 نقطة.